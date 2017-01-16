Trump: Rusya’ya yaptırımlar kaldırılabilir

20 Ocak'ta ABD Başkanlığı görevine başlayacak olan Donald Trump, Rusya ve Çin'le ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek istediğini belirterek Rusya'ya yönelik ambargoları kaldırabileceğinin sinyallerini verdi.

Wall Street Journal'a konuşan Trump, Rusya'nın İslami radikalizm ve diğer konularda Washington'a yardımcı olması durumunda yaptırımların kaldırılabileceğini belirtirken "Eğer Rusya bize yardımcı olursa ve iyi anlaşırsak, çok güzel işler yapan birine kim neden yaptırım uygulayasın?" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Rusya'ya karşı tutumu Washington'da tedirginlik yaratıyor. ABD Senatosu, Trump'ın seçim kampanyasında seçilmesinde Rusların etkisi olduğu iddialarının araştırılması için bir inceleme başlatmaya hazırlanıyor.