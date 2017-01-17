Erdoğan'dan Atambayev'e 6 ay sonra ilk telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'e, ACT Havayolları'na ait kargo uçağının düşmesi sonucu yaşanan can kayıpları için telefon açarak taziyelerini iletti. İki lider, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilk defa görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Atambayev'i telefonla arayan Erdoğan, ACT Havayolları'na ait kargo uçağının Kırgızistan'da evlerin üzerine düşmesi sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Bu sabah Hong Kong - Bişkek seferini yapan ACT Havayolları'na ait kargo uçağı Manas Havalimanı yakınlarında yerleşim bölgesine düşmüş, kazada 37 kişi hayatını kaybetmişti.

Çavuşoğlu'nun darbe iddialarına "absürt" demişti

Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gülen Kırgızistan'da darbe yapabilir" demiş, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev ise bu sözleri absürt olarak nitelendirerek "Şayet kendileri bu kadar akıllıysa, o zaman neden kendi ülkelerindeki darbeyi zamanında fark edemediler" diyerek iddiaları sert bir şekilde reddetmişti.