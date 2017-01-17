Trump, Rusya yaptırımlarını kaldırma şartını açıkladı

ABD’nin seçilen başkanı Donald Trump, Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımların kaldırılması için gerekli şartı açıkladı.

The Times gazetesine röportaj veren Trump, Rusya’nın nükleer silahlarını azaltması durumunda, ABD’nin Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımları kaldırabileceğini belirtti.

Trump, “Rusya’ya karşı yaptırımlar var. Haydi bakalım, iyi bir anlaşma yapabilecek miyiz. Örneğin, bence, nükleer silahların önemli derecede azaltılmasından başlayabiliriz.” ifadelerini kullandı.

Trump’ın bu açıklamaları, Rusya’ya karşı yaptırımların kaldırılması yolundaki ilk anlaşma şartı olarak gösteriliyor.

‘Rusya’nın Suriye’de işi yok’

Trump röportajda Rusya’nın Suriye krizine müdahalesini “çok kötü” sözüyle eleştirdi ve son derece kötü insani durumlar yarattığını ifade etti.

Trump ayrıca NATO’ya karşı olumsuz görüşlerini yineledi. NATO’yu ‘eskimiş bir organizasyon’ olarak niteleyen Trump, buna rağmen NATO’nun görevine devam edeceğini ve kendisi için de önem arzettiğini belirtti.