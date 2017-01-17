Putin’den sitem: Fahişelerden daha beterler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'in elinde ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump hakkında hassas ve şantaja müsait belgeler olduğunu iddia edenlerin "fahişelerden beter" olduğunu söyledi.

Rus istihbaratının siyasete atılmadan önce Donald Trump'ı gözetlemesi için bir sebep olmadığına dikkat çeken Putin, iddiaların "tamamen saçmalık" olduğunu belirtti ve “ABD’nin seçilmiş başkanına yapılan buna benzer saçmalıkları sipariş edenler bunu işliyor ve siyasi savaşta kullanıyorlar. Fahişelerden daha beterler. Bunların hiçbir ahlaki çizgisi yok.” dedi.

Putin, ABD’deki Trump karşıtı elitlerin iki amaç güttüğünü, bunlardan ilkinin, Trump’ın başkanlık meşruiyetini baltalamak olduğunu söyledi.

Putin, Trump karşıtı elitlerin diğer amacının ise “seçilmiş başkanın elini ve kolunu bağlamak” olduğunu ifade etti.