ABD Başkanı Obama’dan son Rusya mesajı

ABD Başkanı Barack Obama, görevi Donald Trump’a devretmeden önce Beyaz Saray’da yaptığı son basın toplantısında Rusya’yı eleştirdi ve dünyanın Rusya’yla yapıcı ilişkiler kurmaya ihtiyacı duyduğunu söyledi.

Obama Rusya ile ilişkiler konusunda Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tavrını eleştirdi. Obama “Putin’in soğuk savaş yıllarında ortaya çıkan ruh haline tekrar geri dönmesi, kullandığı Amerikan karşıtı dil ve tavırlar ilişkilerimizi zorlaştırdı.” dedi.

Rusya’ya yönelik yaptırımların, Moskova’nın ‘Ukrayna’nın işlerine karışmayı bırakması’ hakinde kaldırılacağını ifade eden Obama, “Rusya, Ukrayna topraklarını işgal etmeye ve içişlerine karışmaya, aynı zamanda da temel uluslararası yasaları ihlal eden isyancıları desteklemeye devam ediyor.” ifadelerini kullandı.