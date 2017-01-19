Rusya’dan ABD’ye Astana daveti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Astana’daki Suriye görüşmelerine ABD’nin de davet edildiğini bildirdi.

Rus haber ajansı RIA’ya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılması planlanan Suriye görüşmelerine ABD’nin de davet edildiğini söyledi.

Geçen hafta konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile ABD'nin Suriye müzakerelerine kesinlikle davet edilmesi konusunda anlaştıklarını söylemişti.

Ancak ABD'nin Astana'ya davet edilmesine Tahran itiraz ediyor. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran hükümetinin Astana’daki görüşmelere ABD’nin katılmasını istemediğini belirterek, “ABD’nin katılmasına karşıyız ve onları biz davet etmedik.” dedi.

Astana'daki görüşmeler öncesi Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan da bir açıklama geldi. Japon TBS kanalına konuşan Esad, gelecek hafta Astana’da yapılacak barış görüşmelerinin ülke genelinde yardımların ulaştırılmasına izin verilmesi için düşmanlıkların sona erdirilmesine odaklanacağını söyledi.