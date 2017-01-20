Kremlin: Her gün binlerce siber saldırıya uğruyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'ye yönelik siber saldırıları yönettiğine dair iddiaları reddeden Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya'ya her gün binlerce siber saldırı düzenliyorlar. Bir kısmı ABD'den, bir kısmı Almanya'dan bir kısmı da İngiltere'den geliyor" diye ifade etti.

BBC'ye konuşan Peskov, saldırıların doğrudan Washington, Londra ve Berlin hükümetlerinden geldiğine dair birşey söylemezkez, "Saldırıların hükümetle doğrudan ilişkili olduğunu düşünmüyoruz. Ancak bazı istihbarat servislerinin, bankalarımıza ve hükümetimizin resmi internet sitelerine gerçekleştirilen çok ciddi bazı saldırıların arkasında olduklarına dair kanıtlarımız var" dedi.

Peskov, konuşmasında ABD'nin seçimler konusunda Rusya'ya yönelttiği siber saldırı suçlamalarını da tekrar reddetti. Peskov, "Ne Rusya hükümeti, ne Kremlin, ne askeri istihbarat ne de şahsi olarak Putin. Hiçbiri bu saldırıların arkasında değil, eğer böyle şeyler olduysa" diye belirtti.