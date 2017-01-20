Rus basını: Türkiye, büyükelçi suikastini Gülen’in üzerine yıktı

Rus İzvestiya Gazetesi, Ankara’da öldürülen Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastinin Gülen Cemaati üzerine yıkıldığını, olayın gerçek faillerinin bulunması görevini Rus uzmanların üstlendiğini yazdı.

Gazete, büyükelçi suikastini incelemek üzere Ankara’da bulunan Rus heyetinin, suikastte Fethullah Gülen’in parmağı olduğu iddialarına şüpheyle yaklaştığını aktarıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olaydan hemen sonra fail olarak Gülen’i ve Gülen Cemaati üyelerini işaret etttiğini yazan İzvestiya, Fethullah Gülen’in saldırıyı gerçekleştirenleri kınadığını ve suikastle bağlantılı olduğu iddialarını yalanladığını hatırlatıyor.

‘Erdoğan Gülen’i suçlamayı gelenek haline getirdi’

Gazetenin haberine göre suikasti incelemek üzere Ankara’da bulunan Rus uzmanlar da saldırıda Gülen bağlantısına şüpheyle yaklaşıyor. Haberde ayrıca, Erdoğan’ın artık her konuda Gülen’i suçlamayı bir gelenek haline getirdiği üzerinde duruluyor.

2003-2007 yılları arasında Rusya’nın Ankara Büyükelçisi olan Pyotr Stegniy de suikastte Gülen bağlantısı olduğuna şüpheyle yaklaşıyor. Stegniy, “Türk hükümeti saldırıyı Gülencilerin yaptığını belirledi, ancak bu çok büyük bir soru işareti. Burada şunu belirtmek gerek; ülkedeki bir çok olayı Gülen’le bağdaştırmak konjonktürel hale geldi.” ifadelerini kullanıyor.

‘Düşen Rus uçağı da Gülen’in üzerine yıkıldı’

Ortadoğu Ülkeleri Araştırma Enstitüsü Başkanı ve Türkolog Stanislav Tarasov, İzvestiya Gazetesi’ne yaptığı açıklamada 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Gülen Cemaati’yle bağlantılı olduğu gerekçesiyle yüz bini aşkın kişinin tutuklandığını belirtiyor.

Tarasov, “Erdoğan, hem Türkiye’deki darbe girişimini hem de düşürülen Rus uçağını Gülen’in üzerine yıktı. Bugünkü tutuklamalara gelince, Türk polisi Gülen’le bağlantılı olduğu gerekçesiyle birilerini tutukluyor, sonra serbest bırakıyor. Tutuklamaların sayısının bu denli yüksek olmasına rağmen şu ana kadar Türkiye’de Gülencilerle ilgili hiçbir açık dava süreci yürütülmedi.” ifadelerini kullanıyor.

‘Rusya gerçeğin ortaya çıkması için elinden geleni yapmalı’

Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi Siyaset Bölümü Başkanı ve Türkolog Yuriy Mavaşev ise İzvestiya ile yaptığı röportajda Gülen’in terör eylemleriyle bir ilgisi olmadığını söylüyor.

Olayın aydınlatılması sürecinde Türk hükümetini eleştiren Mavaşev, “Rus Büyükelçi öldürüldüğünde herkes, Türk hükümetinin Gülen’i suçlayacağını anlamıştı. Üstelik, ne Gülen’in kendisinin ne de Gülen Cemaati’ne bağlı olan kurumların terör eylemi yapması doğal değil. Hatta, ABD’den iadesi gündemde olan Gülen, Rus elçiye terör eylemi düzenlemenin hiç mantıklı olmadığını çok iyi anlıyordur. Umarım Rus tarafı, gerçeğin ortaya çıkması için elinden geleni yapar ve Türk hükümetinin kolayına gelen ve hiçbir temeli olmayan iddiaları dikkate almaz.” diyor.

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık tarihinde Ankara’da katıldığı bir resim sergisinde, 22 yaşındaki çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş tarafından suikaste uğramış ve olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Suikastten sonra açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olayın bir terör saldırısı olduğunu beyan etmişlerdi.