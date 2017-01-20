Trump cephesinden Rusya'ya kötü haber: Yaptırımlara devam edeceğiz

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın kabinesinde yer alan Hazine Bakanlığı adayı Steven Mnuchin'a, Rusya'ya karşı uygulanan mevcut yaptırımlar hakkındaki görüşünü soruldu. Mnuchin, "Mevcut yaptırımları çok katı bir şekilde uygulamak için yasaların tanıdığı imkanları sonuna kadar kullanmaya tamamen kararlıyım ve başkanla o uygun gördükçe ek yaptırımlar üzerine çalışacağım." yanıtını verdi.

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın kabinesindeki isimlerin ABD Senatosundaki oturumları devam ediyor. Steven Mnuchin, yaklaşık 8 saat süren oturumda Senato Finansal Hizmetler Komitesinde sunum yaptı ve senatörlerin sorularını yanıtladı.

"Mevcut yaptırımları çok katı bir şekilde uygulayacağım

Demokrat Senatör Ron Wyden'ın mevcut yaptırımlar hakkındaki görüşünü sorduğu Mnuchin, "Mevcut yaptırımları çok katı bir şekilde uygulamak için yasaların tanıdığı imkanları sonuna kadar kullanmaya tamamen kararlıyım ve başkanla o uygun gördükçe ek yaptırımlar üzerine çalışacağım." yanıtını verdi.

Mnuchin sözlerine şöyle devam etti, "Yüzde 100 kararlıyım. Başkan seçilen Trump'ın yaptırımlarının ancak daha iyi bir anlaşma yapıldığında ve karşılığında bir şey aldığımızda değiştireceği konusunda çok açık olduğunu düşünüyorum."