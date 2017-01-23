Rusya ve Türkiye’nin garantörlüğünü yaptığı Astana görüşmeleri başladı

Rusya ve Türkiye’nin öncülük ettiği Suriye konulu Astana görüşmeleri bugün başladı. Astana görüşmeleri, Suriye’de rejim ve rejim yanlısı gruplar ile silahlı muhalifler arasında ateşkesin sağlanması ve siyasi çözüm arayışlarına geçilmesi için bu güne kadar yapılan en kapsamlı görüşme niteliğini taşıyor.

Astana görüşmeleri bir çok ilke sahne olması nedeniyle önemini artırıyor. Suriyeli muhalifler bu görüşmelerde ilk kez çözüm arayışı için masaya oturacak. İkinci ilk ise Suriye hükümeti ve muhaliflerin ilk kez ortak görüşmelerde müzakereye başlaması.

Görüşmelerde yaşanan diğer bir ilk ise Türkiye ve Suriye hükümetinin bir araya gelmesi. Uzun yıllar Esad'sız geçiş süreci fikrinin en hararetli savunucu olan Ankara ve Suriye hükümeti ilk kez bir masa etrafında oturuyor.

Astana görüşmelerinin temel amacının, Suriye hükümetini ve muhalif grupları, Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisi huzurunda bir araya getirmek ve BM'nin Cenevre'de yapacağı toplantılar için bir "temel" oluşturmak olduğu belirtiliyor.