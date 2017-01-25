Lavrov ve Çavuşoğlu telefonda Astana görüşmelerini değerlendirdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptıkları telefon görüşmesinde Astana görüşmelerini değerlendirdi.

Rus haber ajansı RIA’ya açıklamalarda bulunan Ankara’dan bir diplomat, “Bakanımız bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey LAvrov ile telefonda görüşerek AStana görüşmeleriyle ilgili karşılıklı görüş alış-verişinde bulundu.” dedi.

Astana görüşmeleri sonunda Rusya, Türkiye ve İran, Suriye'deki ateşkesin denetlenmesi için üçlü bir mekanizma kurulması konusunda mutabakata vardı.