Astana görüşmelerine Rusya’dan geçer not

Kremlin basın sözcüsü Dmitri Peskov, Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirilen Suriye görüşmelerini Kremlin’in başarılı olarak değerlendirdiğini açıkladı.

Düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, Astana görüşmelerine ilişkin, “Şüphesiz bu bir başarıdır. Şüphesiz Cenevre sürecine önemli bir destek sağlanmıştır.” İfadelerini kullandı.

Cenevre görüşmelerinin Suriye krizinin çözümünde ana kaynak olduğunu vurgulayan Peskov, bu görüşmelerde uzun süredir aksaklıklar yaşandığını ve Moskova’da, Astana görüşmeleri sonuçlarının Cenevre süreci çerçevesindeki temasları yeniden sağlamaya yardımcı olacağı yönünde görüş birliği olduğunu söyledi.

Peskov ayrıca, Astana görüşmelerinin devamı ve sürdürülebirliği ile ilgili olarak “Bunu zaman gösterecek.” Yorumunda bulundu.

Astana’daki görüşmeler, Suriye’de çatışan taraflara doğrudan destek veren Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde yapılması sebebiyle büyük önem taşıyor. Bu görüşmelerde, Cenevre müzakerelerinden farklı olarak muhalif grupların temsilcileri ve rejim güçleri yer alıyor.