Lavrov, Suriyeli muhaliflerle bir araya geliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 27 Ocak'ta Moskova'da Suriyeli muhaliflerin temsilcileri ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili Rus Sputnik Ajansı’na yaptığı açıklamada, Lavrov'un 27 Ocak'ta Suriyeli muhalif grupların temsilcileriyle bir araya geleceğini doğruladı. Yetkilinin verdiği bilgiye göre, Moskova'daki görüşmenin sabah saatlerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleşen Suriye müzakereleri sonrasında Rusya, Türkiye ve İran Suriye'deki ateşkesin denetlenmesi için üçlü bir mekanizma kurulması konusunda mutabakata varmıştı.