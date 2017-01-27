Kazakistan’da yönetim reformu; Nazarbayev yetkilerinin bir kısmını parlamentoya devrediyor

Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, görevlerinin bir kısmını hükümet ve parlamentoya devretmeye hazır olduğunu açıkladı.

Kazakistan’da anayasa değişikliği ile ilgili konuşan Nazarbayev, “Daha etkili, istikrarlı ve modern bir devlet yönetimi kurmak için başkanlık yetkilerimin bir kısmını devretme niyetindeyim.” ifadelerini kullandı.

​Hükümetin oluşturulmasında parlamentonun rolünün artırılması gerektiğini vurgulayan Nazarbayev, “Meclis seçimlerini kazanan parti, hükümeti oluşturmak konusunda belirleyici rol oynayacak.” dedi.

Kazakistan senato sözcüsü yardımcısı Sergey Gromov ise, ülke yönetimiyle ilgili yaptığı açıklamada Kazakistan devlet başkanına ait 30 yetkiyi hükümete devredeceğini söyledi.

Kazakistan Cumhuriyeti, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana 25 yıldır başkanlık sistemi ile yönetiliyor. 1991 yılından beri devlet başkanlığı görevini yürüten Nursultan Nazarbayev ülkenin ilk ve tek devlet başkanı.