Rusya, PYD ile masaya oturuyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Demokratik Birlik Partisi (PYD) temsilcileri ile görüşecek. Daha önce açıklanan Lavrov ve Suriye’deki muhalifler arasında yapılacak olan ve toplantıya PYD temsilcileri de davet edildi.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Suriye konulu görüşmelere Türkiye’nin itirazlarından dolayı davet edilmeyen PYD temsilcileri Rusya Dışişleri Bakanı ile Cuma günü bir araya gelecek.

Görüşmeye PYD Eş Başkanı Asya Abdullah, PYD Fransa Temsilcisi Halit İsa ve PYD Moskova temsilcisi Abd Salam Ali’nin katılacağı bildirildi.

Sputnik’e konuşan Halit İsa, “Rusya, Suriye sorununun çözümü için görüş alışverişinde bulunmak ve bizim düşüncemizi almak amacıyla 4 gün önce PYD’yi Moskova’ya davet etti. Biz de daveti kabul ettik. Görüşmeler için ben Moskova’ya geldim. Asya Abdullah ve Enver Müslim de imkan olsa Moskova’ya gelecekler. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile resmi bir toplantı yapacağız. Toplantıda Suriye muhalefeti de olacak. Resmi toplantı sonrası belki Ruslarla ayrı bir toplantımız olur. Lavrov dışında da belki başka Rus yetkililerle toplantılarımız olur. Toplantıda 8 Şubat’ta yapılacak Cenevre görüşmeleri konuşulacak. Onunla ilgili görüşlerimiz alınacak.Rusya toplantıda bize Astana’da ne olup bittiğini de söyleyecek. Suriye sorununun çözümü için bir görüş alışverişi olacak. ” ifadelerini kullandı.

Türkiye, terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle, PYD’nin Astana görüşmelerine katılmasına itiraz etmişti.