Rusya: Trump güvenli bölge için bize danışmadı

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de 'güvenli bölgeler' oluşturacağıyla ilgili açıklamasında önce Rusya'ya danışmadığını söyledi.

Trump, daha önce yaptığı açıklamada Suriyeli mülteciler sorununu çözmek için Suriye topraklarında güvenli bölge oluşturma niyetinde olduğunu belirtmişti.

ABD’nin konuyla ilgili Rusya tarafına danışmadığını ifade eden Peskov, “Bu çok büyük bir karar. Bunun, mültecilerin durumunu daha da zorlaştırmaması önemli, ancak, görünüşe göre, sanırım bunun tüm olası sonuçlarını da hesap etmek gerekir.” dedi.

"Suriye'de mutlaka güvenli bölgeler oluşturacağım" diye konuşan Trump, konuyla ilgili detay vermedi.

Reuters'ın ulaştığı ve Trump'ın imzasını bekleyen taslak kararnamede, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı'na "güvenli bölge" oluşturulması için harekete geçmeleri emir veriliyor.

Amerikan ABC televizyonuna konuşan Donald Trump Avrupa Birliği'nin Suriye'den ve Orta Doğu'nun krizin sürdüğü bölgelerinden milyonlarca göçmen kabul ederek büyük bir hata yaptığını belirtti. Trump, "Aynı şeyin burada da yaşanmasını istemiyorum" dedi.