Almanya: Rusya ve Türkiye’nin Suriye çabaları ara adımın ötesinde değil

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Moskova ve Ankara'nın krizin çözümünün ancak iç savaşa dahil olan aktörlerin katılımıyla mümkün olabileceğinin bilincinde olduğunu ve bu nedenle Astana'da gerçekleştirilen Suriye görüşmeleri bir ara adım olmaktan ötesine geçmeyeceğini söyledi.

Süddeutsche Zeitung'a Suriye krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Steinmeier uluslararası toplumun tutumunu eleştirdi. ‘'Esad yanlısı değildim, ama yine de genç devlet başkanına Batıyla işbirliğine doğru yol gösterilmesi gerektiğini düşünüyordum'' ifadelerini kullanan bakan, bunun yerine ‘'Suriye'nin ‘hayali bir şeytan ekseninin' parçası haline getirildiğini'' söyledi.

Steinmeier krizin başlamasından sonra zamanın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından yapılan çözüm önerilerinin birçok aktör tarafından ‘'Esad'ın yakın zamanda sonunun getirilmesini öngören'' öneriler olmadığı için geri çevrildiğini söyledi. Bakan, biraz daha gerçekçi olunsaydı iki taraf için de krizin henüz başında çözülmesinin mümkün olduğunu vurguladı.

Siyasi çözüm için sorumluluğu başka omuzlara da dağıtmanın Türkiye ve Rusya'nın çıkarına olduğunu vurgulayan Steinmeier, iki ülkenin bu nedenle yine BM çatısı altında çözüm arama yoluna gideceklerini düşündüğünü ifade etti..