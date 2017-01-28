Rusya: Cenevre Suriye görüşmeleri Şubat sonuna ertelendi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cenevre'de 8 Şubat'ta Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde yapılması planlanan barış görüşmelerinin ay sonuna ertelendiğini açıkladı.

Lavrov, Astana’daki Suriye görüşmelerine katılan muhalif grupların temsilcileri ve Suriye Demokratik Birlik Partisi (PYD) temsilcileri ile Moskova’da bir araya geldi.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı, Cenevre görüşmeleriyle ilgili “8 Şubat tarihi gelecek ayın sonuna ertelendi.” dedi.

Lavrov, erteleme kararının gerekçesiyle ilgili açıklama yapmadı. Astana görüşmelerini değerlendiren Lavrov, genel olarak memnun olduklarını söyledi ve Suriye için önerdikleri yeni anayasa taslağını da taraflara ilettiklerini belirtti.