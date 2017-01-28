Rusya ve PYD ne konuştu?

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Suriyeli muhalifler ve Suriye Demokratik Birlik Partisi (PYD) temsilcileri ile bir araya geldi.

Türkiye’nin itirazlarından dolayı Astana görüşmelerine alınmayan PYD’nin Rusya ile görüşmesinde hangi konuların gündeme geldiğini PYD Fransa temsilcisi Halid İsa Fırat Haber Ajansı’na açıkladı.

Görüşmenin, Rusya’nın teklif ettiği yeni anayasanın nasıl olacağı hakkında geçtiğini söyleyen İsa, “Konuşmamızın ekseninde yapılmış olan yeni anayasa teklifi ve önümüzdeki süreçte yapılacak Cenevre dördüncü toplantısı temel alınmıştır.” dedi.

Rusya, yeniden dizayn edilmek istenen Suriye'de Kürtlerin yer almasını istiyor mu?

Ateşkes sağlandıktan sonra Suriye’deki kürtlerin geleceğine dair Rusya’nın planlarını aktaran İsa, “Yapılan görüşmelerde Kürtler için Kültürel Otonomi adı altında bir gündemleri var. Bizler de böylesi bir gündemin yeni yapılacak anayasada yer almasının yeterli olmayacağını belirttik. Yapılan önerilerin yetersiz kaldığını tekrardan vurgulayarak, bizim yapmış olduğumuz Demokratik Kuzey Suriye Federasyonu projesinin daha doğru olduğunu savunduğumuzu kendilerine ilettik.” ifadelerini kullandı.

İsa sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Suriye'deki çoklu toplumsal ve kültürel gerçeklikten bahsederek yapmış olduğumuz Demokratik Kuzey Suriye Federasyonu projesinin daha uygun olacağını ve iyi araştırılmış bir proje olduğunu vurguladık. Böylesi bir proje ile 3 yıldan beri Suriye'nin yüzde 20'sini kapsayan bir alanda yaşamı örgütlediğimizi belirttik. Yetkililer de bizim yaptığımız öneriler çerçevesinde bizden bu projemizin dosyasını istediler ve biz de onlara bütün yönleri ile hazırlanmış olan projemizi teslim etik. Son olarak da gene yetkilileri demokratik bir Suriye'nin ancak bizim yapmış olduğumuz proje ile barışa ve huzura kavuşacağını söyledik ve böylesi bir olumlu ortamda toplantımız sona ermiştir.”