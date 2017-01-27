Zaharova: Türkiye ile işbirliğimizi yapıcı ve uzun vadeli görüyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye sorununun çözümü noktasında Moskova’nın Türkiye ve İran ile yapılan işbirliğinin yapıcı olduğunu söyledi.

Basın toplantısında konuşan Zaharova, “Bu işbirliğini yapıcı görüyoruz, ve elbette uzun süreli olacaktır, çünkü biz, Suriye’de çözümün uzun süreli olduğunu ve bu süreçle ilgilenen herkesin çabalarını bir araya getirmesi gerektiğini çok iyi anlıyoruz. Bu yüzden ben, ‘yapıcı’ tanımının bu noktada daha uygun olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Rusya'nın hazırladığı Suriye anayasa taslağına değinen Zaharova, "Suriyelilere ne ülkelerindeki krizin çözümünün şartlarını ne de anayasalarını zorla kabul ettirmeye çalışıyoruz" dedi.

Taslakta Suriye'de özerk bir Kürt bölgesi kurulmasının önerildiği yönündeki iddiaları değerlendiren Zaharova, "Biz, özerk Kürt bölgesi kurulmasını önermedik. Bizim yaptığımız, Suriyelilerin karar alması ve aralarında tartışması gereken konuları ortaya koymaktı.” şeklinde konuştu.