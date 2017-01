Rusya-ABD ilişkilerinde yeni dönem; Putin ve Trump telefonda konuştu

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Trump’ın başkanlık koltuğuna oturmasından sonra ilk olması ve Trump’ın, Obama yönetiminin aksine Rusya’ya karşı tutumunun daha yumuşak olması nedeniyle bu ilk görüşme Rusya-Amerikan ilişkilerinde büyük önem taşıyor.

Kremlin’den yapılan açıklamada Putin’in Trump’ı tebrik ettiği ve iki liderin ikili ilişkilerden uluslararası sorunlara kadar birçok konuda görüş alış-verişinde bulunduğu bildirildi.

Yaptırımlar konuşulmadı

Kremlin’in yazılı açıklamasında Rusya ve ABD arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin de ele alındığı aktarılsa da Kremlin basın sözcüsü Dmitri Peskov, görüşmede yaptırımların gündeme gelmediğini söyledi.

45 dakika süren görüşmede ayrıca, uluslararası terörizm, Ortadoğu’daki durum, Arap-İsrail çatışması, İran’ın nükleer programı, Kore Yarımada’sı ve Ukrayna krizi ele alındı ve tüm bu sorunların çözümü üzerinde işbirliği yapılması konusunda mutabık kalındı.

After speaking with Chancellor Merkel for 45 minutes @POTUS is now onto his 3rd of 5 head of government calls, speaking w Russian Pres Putin pic.twitter.com/RPAWIgcO2C