Erdoğan Mart ayında Rusya’ya geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mart ayında Rusya’ya gelerek Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Kremlin basın sözcüsü Dmitri Peskov da, Erdoğan’ın Rusya ziyaretini doğruladı ve yapılacak toplantı için hazırlıkların devam ettiğini aktardı.

Türk basınında daha önce Erdoğan’ın Mart ayında Rusya’yı ziyaret edebileceği yönünde haberler çıkmıştı.

Erdoğan’ın, Rusya-Türkiye Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısına katılmak üzere Moskova’ya geleceği bildirildi.

Bir önceki ÜDİK toplantısı Aralık 2014'te gerçekleşmişti. Aralık 2014'te gerçekleşmişti.

2015'te düzenlenmesi planlanan toplantı, Türk F-16'larının Suriye'de bir Rus jetini düşürmesinin ardından iptal edilmişti.

Toplantının içeriği ile ilgili bir açıklama yapılmazken, başta Suriye konusu olmak üzere bölgesel ve ikili ilişkilerin masaya yatırılması bekleniyor.