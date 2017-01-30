Güveli bölge isteyen Trump’a Lavrov Suriye hükümetini adres gösterdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de güvenli bölgeler oluşturma planına ilişkin olarak Suriye hükümetini adres gösterdi.

Lavrov, "Suriye'de göçmenlerin kendilerini güvende hissedebileceği güvenli bölgeler oluşturmak için Suriye hükümeti ile anlaşmak gerekiyor.” dedi.

Lavrov, güvenli bölge konusunda Amerikalı meslektaşlarıyla da konuyu değerlendireceğini ifade etti.

Rus Bakan ayrıca, “BM Mülteci Yüksek Komiserliği yetkilileriyle Suriye topraklarında, ülke içerisinde yerinden edilenlerin yaşaması için alanlar oluşturulması konusu üzerinde düşünülebilir.” sözleriyle Suriye’ye komşu ülkeler ve AB’nin göçmen yükünü hafifletmesi için güvenli bölge planına yeni bir alternatif sundu.

Lavrov, “Şüphesiz tüm bunlar için Suriye hükümetinin onayı gerekiyor." dedi.

Trump geçen hafta ABC televizyonuna verdiği mülakatta, AB'nin Ortadoğu'dan milyonlarca göçmen kabul ederek büyük bir hata yaptığını söylemiş, "Aynı şeyin burada da yaşanmasını istemiyorum. Suriye'de mutlaka güvenli bölgeler oluşturacağım" ifadelerini kullanmıştı.