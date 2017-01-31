Rusya'dan öneri: Türk milletvekilleri Suriye'yi ziyaret edebilir

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Türk milletvekilerine Suriye'yi ziyaret etme teklifinde bulundu.

Sputnik’in Rusya Federasyon Konseyi'nin açıklamasını aktardığı haberine göre Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz ile bir araya gelen Kosaçev’in, Avrupa Parlamentosu'ndan parlamenterlerle Suriye'ye yaptıkları ziyaretin sonuçlarını anlattı.

Kosaçev, Türk vekillerin de Rus parlamenterlerle Suriye'yi ziyaret etmesi için bir organizasyon yapılmasını önerdi.

Rusya ve Türkiye parlamentolarının çeşitli uluslararası mecralarda işbirliğini artırması için birtakım inisiyatifler dile getiren Rus senatör, Türk-Rus Toplumsal Forumu toplantısı yapılmasını teklifini de sundu.