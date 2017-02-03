Rusya'nın Suriye için sunduğu anayasa taslağına Ankara nasıl yaklaşıyor?

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türk-Rus Toplumsal Forumu Eşbaşkanı Ahmet Berat Çonkar, Rusya'nın hazırladığı Suriye için anayasa taslağını genel anlamda olumlu bulduğunu ancak 'Kürt Kültürel Özerkliği' ifadesinin sorunlu olduğunu ifade etti. CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu ise taslağın Suriye'de barışa katkı sunacağını belirtti.

Sputnik’ten Hüseyin Hayatsever’in haberine göre eçen hafta Rus uzmanların hazırladığı Suriye için anayasa taslağı, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye muhalefetine sunulmuştu. Sputnik’in tam metnini yayımladığı taslağa göre, Suriye’de devlet başkanının görev süresi yedi yıllık iki dönemle sınırlanırken, iki kanattan oluşan Meclis’e devlet başkanını görevden alma yetkisi tanınıyor.

Taslakta Suriye topraklarının ‘bölünemez, dokunulamaz ve tek parça’ olduğu, Suriye’nin kurucu bileşenlerden oluştuğu, kurucu bileşen parçaların sınırları ve statülerinin kanun tarafından belirleneceği öngörülürken “Kürt Kültürel Özerkliğinin statüsü kanunla belirlenir” ifadesi yer alıyor. Suriye Cumhuriyeti olarak değiştirilen devletin resmi dilinin Arapça olduğunu belirten metin, “Kürt kültürel özerkliğinin hükümet kurumları ile örgütlenmelerinin Arapça ile Kürtçeyi eşit olarak kullanması gerektiğini’ de söylüyor.

'ÖNEMLİ BİR ÇABA'

Rus uzmanların hazırladığı Suriye için anayasa taslağını Sputnik’e değerlendiren AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, Rusya’nın Suriye’de barış ve istikrarın sağlanması ve kalıcı bir çözümün oluşması için Türkiye ve İran’la beraber önemli gayretler sarf ettiğini ifade ederek “Astana sürecinin başarılı olmasını istiyoruz. Bu çerçevede bu görüşmelere katkı sağlayacak, muhaliflerle Suriye yönetimi arasındaki sürecin daha hızlı neticelendirilmesi noktasında böyle bir taslak çalışma yaptığı anlaşılıyor. Bu, tabii ki sürecin olumlu yönde hızlı bir şekilde neticeye ulaştırılması açısından önemli bir çabadır, böyle değerlendirmek lazım” dedi. Suriye’de anayasa yapım sürecini, öncelikli olarak bu süreçten doğrudan etkilenecek olan Suriye halkının belirlemesi gerektiğini ifade eden Çonkar, “Suriye halkı bunu en güzel şekilde yapacaktır diye inanıyoruz” diye konuştu.

'TÜRKİYE’NİN ÖNCELİĞİ, PYD’NİN BU SÜREÇTE YER ALMAMASI'

"Bizim Türkiye olarak önceliğimiz, Türkiye’yi açıktan hedef almış, sivilleri, askerleri, polisleri yıllardır katleden PKK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD’nin hiçbir şekilde bu süreçlerde meşru bir muhatap olarak bulunmamasıdır” diyen Çonkar, şöyle konuştu:

"Çünkü bu bir terör örgütüdür ve ona göre muamele görmek durumundadır. Bu açıdan Türkiye’nin hassasiyetleri var. Bu anayasa yapılırken de bir komşu ülke olarak Suriye’nin, Türkiye’nin terörle ilgili hassasiyetini değerlendirerek herkese hak ettiği şekilde muamele edeceği umudundayız. Türkiye de bunun gerçekleşmesi adına kendi çabasını ortaya koyacaktır. Aynı şekilde Rusya’nın da Türkiye’nin terörden ne kadar muzdarip olduğunu bildiğini düşünüyoruz. PKK terör örgütünün gerçeklerini en az Türkiye kadar Rusya da bilmektedir. PYD’nin PKK ile ilişkisini, bunların Türkiye’ye verdiği zararları bilerek Rusya’nın da Türkiye’nin terör örgütleriyle mücadelesinde Türkiye ile tam bir işbirliği dahilinde hareket etmesinin, iki ülkenin ilişkilerinin geleceği açısından değerli ve önemli olacağı kanaatindeyim.”

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