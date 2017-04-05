Rus halkının Putin veya Medvedev'e güveni azaldı mı?

Rusya'da faaliyet gösteren FOM tarafından gerçekleştirilen ankette Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Başbakan'ı Dmitri Medvedev'e halkın ne kadar güven duyduğu, önümüzdeki seçimlerde oy verip vermeyecekleri belli oldu.

Ankete göre halkın yüzde 81'i Putin'in yaptığı işleri destekliyor. Yüzde 64 ise önümüzdeki Pazar günü seçim olursa, oyunu Putin'e vermeye hazır.

Halkın yüzde 10'u seçimlerdeki tercihini Liberal Demokrat Partisi Başkanı Vladimir Jirinovski'den yana kullanacağını açıkladı. Yüzde 4'lük kesim Komünist Parti lideri Gennadi Zyuganov'a, yüzde 2 ise Rusya'nın en zengin iş adamları arasında bulunan Mikhail Prokhorov'a oy vermek istiyor. Öte yandan, eğer önümüzdeki Pazar günü seçim olsaydı, halkın yüzde 9'u buna katılmayacağını dile getirdi.

Medvedev ve hükümetine güven düşük

Ankette insanlara Başbakan Medvedev ve hükümetine duydukları güven konusunda da sorular soruldu. Ankete göre halkın yüzde 41'i Medvedev'e güveniyor. Medvedev'in yaptıkları hakkında ise yüzde 43 'iyi', yüzde 39 ise 'kötü' yorumunda bulunuyor.

"Önümüzdeki Pazar günü Milletvekili seçimleri olursa hangi partiye oy verirdiniz" sorusuna ise vatandaşların yüzde 47'si Birleşik Rusya (Putin'in partisi), yüzde 12'si Liberal Demokrat Parti (Jirinovski), yüzde 8'i Komünist Parti (Zyuganov), yüzde 4'ü ise Adil Rusya (Mironov) olarak yanıt verdi. Yüzde 10'luk kesimin ise seçimlerden bir beklentisi yok ve katılmak istemiyor.

Yolsuzluk karşıtı protestolara katılım arttı

Rusya’da birçok kenttte yolsuzluğa karşı düzenlenen protesto gösterilerine binlerce kişi katıldı. Protestocular Başbakan Dmitri Medvedev’in istifasını istedi. Protesto gösterileri 26 Mart Pazar günü muhalif lider Aleksey Navalny’nin çağrısıyla gerçekleşti. Ancak Navalny protesto gösterisine giderken Moskova’da gözaltına alındı.

Navalny ve binlerce destekçisinin tüm Rusya'da katıldığı protestolar, 2011-2012 yıllarında düzenlenen 'hileli seçim' protestolarından bu yana en geniş katılımlı protesto olduğu kaydediliyor. Gösterilerde Navalny'nin yanı sıra 600'ü aşkın insan gözaltına alındı.

Gösteriye katılanlardan 19 yaşındaki Yana Aksyonova, "korkutucu ama eğer herkes korkarsa kimse sokaklara çıkmaz" dedi.

Navalny ayrıntılı bir rapor yayınlamış, Medvedev’i karanlık bağlantılar kurarak konaklar, yatlar, araziler almakla suçladıktan sonra gösteri çağrısı yapmıştı. Rapor ile ilgili haber YouTube’da 11 milyonu aşkın kez izlendi. Medvedev ise henüz bir tepki vermiş değil.

Selim Saygıner, Moskova