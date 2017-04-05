“Putin, 21. yüzyılın Atatürk'ü gibi adımlar attı”

The American Conservative dergisi yazarlarından Patrick J. Buchanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ’21. yüzyılın Atatürk’ü gibi davrandığını’ yazdı.

Sputnik’in haberine göre Dergide yazdığı bir makalede Putin’in politikalarını değerlendiren Buchanan, “Putin 1999-2000 yıllarda kış ayında iktidara geldiği zaman onun ülkesi savunmasız bir durumdaydı. Ülke iflas etmişti. Ülkeyi, Rusya’nın eski rakibleri Amerikanlarla komplo içinde olan yeni kleptokratik elitler paramparça etmişti. Putin ise bu durumu değiştirdi." ifadelerini kullandı.

Putin’in politikalarını Mustafa Kemal Atatürk’ün 20. yüzyılın başındaki adımlarına benzeten Buchanan şunları kaydetti: “21. yüzyılda Putin, Atatürk’ün 1920’lı yıllarda Türkiye’de yaptığı gibi davrandı. Putin yıkılan imparatorluktan ulusal devleti kurdu, ayrıca ülkenin istikrarını sağladı ve hedeflerini belirledi… Putin ülkesinin askeri gücünü tekrar sağladı. Putin daha fazla sert söylem kullanarak Amerika’nın yönettiği dünya sisteminde Rusya’nın itaatkâr rolünü reddetti. Ki bu sistemi de yabancı politikacılar ve iş dünyası liderleri hazırlamıştı. Seçmenleri şuna inanıyor: Putin ülkesini kurtardı.”

Haberrus