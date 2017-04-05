ABD: Esed savaş suçlusu olmasına rağmen Rusya onu koruyor

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD'de bazı televizyon programlarına katılarak Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi, Kırım'ı işgali ve Suriye rejimine olan desteği gibi konularda soruları yanıtladı.

AA’nın haberine göre Haley, "Esed bir savaş suçlusu olmasına ve halkına korkunç şeyler yapmasına rağmen Rusya onu çok fazla koruyor. Bu konuda sesimizi yükseltmeyi sürdürüyoruz." dedi.

Önce ABC'de konuşan Haley, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği konusunda herkesin hemfikir olduğunu belirterek, "Seçimlerimize hiçbir ülkenin müdahale etmesini asla kabul etmeyiz." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın müdahalesine ilişkin Washington'daki tartışmalar ve soruşturmaların hatırlatılması üzerine Haley, bunları "başkent gevezelikleri" olarak nitelendirerek bu söylentilere değil gerçek sorunlara odaklanılması gerektiğini savundu.

"Şu anda Rusya ile aramızda bir aşk ilişkisi yok. Eski gücümüzü kazanmaya başladığımızın onlar da farkında." diye konuşan Haley, Rusya'yı Kırım'ı işgal etmeleri ve Ukrayna sorunundaki eylemleri nedeniyle eleştirdiğini söyledi.

Rusya'ya güvenilemeyeceğini de kaydeden Haley, "Sizin de bildiğiniz gibi Rusya'ya güvenmediğimizi her zaman söyledim." diye konuştu.

Haberrus