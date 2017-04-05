Dvorkoviç: Türkiye’ye yeni yaptırımlar gelebilir

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadi Dvorkoviç, gerekli durumda Rusya’nın Türkiye’ye yeni yaptırımlar uygulayabileceğini söyledi.

Türkiye’nin Rusya’dan gelen tahıl ürünlerine yüksek vergi uygulamasıyla ilgili kendisine yöneltilen “Rusya’nın Türkiye ile ilişkilerinde vidaları sıkması gerekmiyor mu?” sorusuna cevap veren Dvorkoviç, yaptırımlar olabileceğini söyledi.

Dvorkoviç, “Eğer onlar bizim ürünlerimizin önüne engel koyarlasa böyle bir şey yapmamız gerekebilir, muhtemel bir adım. Umarın yine de sağduyu hakim olur.” dedi.

Rusya’dan gelen bazı tarım ürünleriyle ilgili yeni vergi düzenlemesine göre Türkiye, 15 Mart itibariyle, mısır ve buğdaya yüzde 130, pirince yüzde 45, ayçiçek yağına yüzde 36 vergi uygulamaya başlamıştı.

Rusya’nın Türkiye’ye ihracatını gerçekleştirdiği buğday, pirinç, mısır, ayçiçek yağı, ayçiçeği küspesi ve baklagillerin toplam hacmi 1,2 milyar Doları buluyor.

Berk Atacan, Haberrus