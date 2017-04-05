Putin, patlamanın yaşandığı St. Petersburg şehrinde
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Bugün saat 15:00 sularında Rusya'nın St. Petersburg şehri metrosunda iki ayrı patlama meydana geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, patlama anında St. Petersburg'a 23 km mesafedeki Strelna'da bulunuyordu.
Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşmek için Konstantin Sarayı'nda bulunuyordu.
St. Petersburg metrosunda meydana gelen patlamada en az 10 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla yaralı var.
Patlama nedeniyle St. Petersburg metrosunun tüm istasyonlarına giriş ve çıkışlar kapatıldı.
Haberrus