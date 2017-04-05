Erdoğan’dan Putin’e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i telefonla arayarak St. Petersburg’da meydana gelen patlamalar sonrası hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi ve desteklerini iletti.

Görüşmede terörizme karşı iki ülkenin işbirliğine vurgu yapılırken Suriye’deki ateşkes rejimi de gündeme geldi. Astana ve Cenevre görüşmeleri sürecinin önemine vurgu yapıldı.

Diğer yandan İdlib’de 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği olayda Suriye rejimine ait uçakların kimyasal silah kullandığı iddialarıyla ilgili rahatsızlığını dile getiren Erdoğan, bu olayın Astana ve Cenevre görüşmelerine zarar vereceğini söyledi.

Görüşmede ayrıca 10 Martta Moskova’da Rusya-Türkiye Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantılarında varılan anlaşmaların uygulanması konusu ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan taziye mesajı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da St. Petersburg’da meydana gelen patlamayla ilgili bir taziye mesajı yayınladı. Mesajda şunlara yer verildi:

Rusya’nın St. Petersburg kentinde bugün metroda meydana gelen patlama neticesinde çok sayıda can kaybı yaşandığı üzüntüyle öğrenilmiştir.

Terörün her türlüsüne karşı olduğunu defaatle açıklamış bir ülke olarak bu alçak terör saldırısını şiddetle kınıyoruz.

Hadisede hayatlarını kaybedenlerin kederli yakınlarına, Rus yönetimine ve dost Rus halkına en içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Rusça taziye

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak Rus halkına başsağlığı diledi.

Решительно осуждаю чудовищную атаку в Санкт-Петербурге, унесшую много жизней. Приношу самые искренние соболезнования Российскому Народу. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 3 April 2017

Berk Atacan, Haberrus