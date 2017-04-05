Putin, 2.5 milyon dolar rüşvet alan Başkan'ı aynı gün görevden aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu'na bağlı Udmurtiya Cumhuriyeti'nin lideri Aleksandr Solovyov'i görevden aldı. Solovyov'un yerine Rusya Toplum Odası sekreterliği görevini yürüten Aleksandr Breçalov atandı.

Putin, 2014 yılından bu yana Udmurtiya Cumhuriyeti'nin liderliğini yürüten Aleksandr Solovyov'u kararnameyle görevden aldı. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, yaptığı açıklamada, 'güven kaybı' nedeniyle görevinden alınan Solovyov'un yerine Aleksandr Breçalov'un atandığını belirtti.

"2.5 milyon dolar rüşvet aldı"

Öte yandan Rus basını, Solovyov'in gözaltına alındığını duyurdu. Rusya Soruşturma Komitesi de bu bilgiyi doğrularken, Peskov konuyla ilgili Putin'in bilgilendirildiğini aktardı.

Rusya Soruşturma Komitesi'ne göre, Solovyov hakkında 140 milyon ruble (2.5 milyon dolar) rüşvet almaktan dava açıldı. Komite, Solovyov'in Kama ve Buy Nehri üzerindeki köprü inşaatlarında yer alan şirketlerden 2014-2016 yılları arasında rüşvet aldığını ifade ediyor.

Haberrus