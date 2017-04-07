Çavuşoğlu: Rusya’nın Suriye rejimine sahip çıkması son derece yanlış

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “İdlib’teki insanlık suçunun arkasında durmak olmaz.” diyerek “Rusya’nın Suriye rejimine sahip çıkması son derece yanlıştır.” ifadelerini kullandı.

NTV televizyonunda konuşan Çavuşoğlu gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu şunları kaydetti:

“Son zamanlarda ABD gibi ülkeler de bu rejimin geleceği ile ilgili kararı halk versin dedi. Her şeyi yapmasına rağmen bu rejimi meşrulaştırmak için esnek davranırsanız yine öldürüyor. Burada Rusya'nın bir kere rejime sahip çıkması son derece yanlıştır. Rusya rejimi destekliyor. Rejimin daveti üzerine gitti bunu anlarız. Ama Astana öncesinde Ruslarla muhalefeti bir araya getirdik. Önce Halep'teki insanları kurtardık. Birçok kısmı İdlib'e gitti. Rusya burada sözünü tuttu. Bu ateşkesi diğer alanlara yayalım dedik. Müzakereler oldu. Rusya muhalif güçlerle görüştü ve anlayış ortaya çıktı. İki tane belge imzalandı. Birisi Astana süreciyle ilgili diğeri ateşkesin diğer bölgelerde yayılması. Rejimin garantörü Rusya, muhalefetin imzaladığı belgelerde Rusya ve Türkiye oldu.”

Devam ederse Astana'nın da Cenevre'nin de bir anlamı kalmaz

"Ateşkes sürecinde insanları İdlib'e gitmesine izin veriyorsunuz, bazı bölgelerde de göçe zorlandı. Burada toplandıktan sonra saldırmaya başlıyorsunuz. Bu nereye kadar gidecek? Yardım yaparız, yapıyoruz da. Biz elimizden gelen desteği veriyoruz. Bunlar insan bizim de sorumluluklarımız var. Buradaki saldırılar devam edecek mi etmeyecek mi önemli olan bu. Devam ederse Astana'nın da Cenevre'nin de bir anlamı kalmaz. Kimyasal silahların altında müzakere mi yapılır?"

Haberrus