Erdoğan: Putin bizi hala anlamıyorsa bizim için üzücüdür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kanal 7 - Ülke TV ortak canlı yayınında soruları yanıtladı.

Gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i eleştirdi.

Erdoğan, Suriye’nin İdlib kentinde gerçekleştirilen ve yüzden fazla kişinin öldüğü saldırılarda rejim güçlerinin kimyasal silah kullanıp kullanmadığıyla ilgili Rusya’nın tutumunun üzücü olduğunu söyledi.

Erdoğan, İdlib’deki olayla ilgili, “Ben Sayın Putin'le de konuştum ama Sayın Putin hala 'bu işin arkasında Esed var mı yok mu?' Bunu hala iki gündür, üç gündür anlamıyorsa bu bizim için de üzücüdür. Bunları süratle bizim aşmamız lazım, kararımızı vermemiz lazım. Dost kimdir, düşman kimdir, bölgedeki virüs kimdir, bunu artık lütfen öğrenelim, ona göre de artık adımımızı atalım.” dedi.

Haberrus