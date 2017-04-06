Putin’in St. Petersburg ziyareti ve metrodaki patlama arasında bağlantı var mı?

Moskova Carnegie Merkezi İç Politika Programı Başkanı Andrey Kolesnikov, St. Petersburg metrosunda gerçekleştirilen patlamaya ilişkin yorumlarda bulundu. Euronews'in sorularını yanıtlayan Kolesnikov, teröristlerin bir saldırıyı onun (Putin'in) ziyaret gününe denk getirecek kadar başkanın ajandasını takip ettiklerini sanmadığını, teröristlerin bu kadar ince hesap yapamayacaklarını ifade etti.

Röportajın tamamı şöyle:

Andrey Kolesnikov: Merhaba

euronews: İlk sorum, Putin’in şehre ziyaretinin ilk günü olması ve St Petersburg metrosundaki patlama arasında bağlantı var diyebilir miyiz?

Kolesnikov: Teröristlerin bir saldırıyı onun ziyaret gününe denk getirecek kadar başkanın ajandasını takip ettiklerini sanmıyorum. Bu tabi ki bir görüş ama bence bu kadar ince hesap yapamazlar.

euronews: Peki neden bu saldırı şu anda meydana geldi?

Kolesnikov: Aynı şekilde Nice’teki, Brüksel’deki ya da Münih’teki saldırıla neden o zaman meydana geldi diye sorabiliriz. Neden başka bir tarihte değil? Teröristlerin mantığı böyle ya da mantıksızlığı diyelim. St Petersburg’taki teröristlerin Brüksel ya da Paris’tekilerden daha zeki ya da planlı olduklarını düşünmüyorum. Hepsinin kendi içinde bir mantığı var ama siyasi olaylarla doğrudan bağlantısı olduğunu sanmıyorum.

euronews: Bundan önce Rusya’da en son 2013 yılında patlamalar olmuştu. Peki bugünkü oldukça planlı olduğu görülen patlama neydi? Sizin yorumunuz nedir? Bu yeni bir yükselme mi yoksa soyut bir hadise mi?

Kolesnikov: Pek bir şey değişmemiş gibi görünüyor. Sakin durum sadece bir yanılsamaymış. Ortam bize tüm dünyada yaşananlardan bağımsızmışız gibi istihbaratımız dünyanın en iyisiymiş ve bize hiçbirşey olmazmış gibi sunuldu. Tüm bunlar bir duvara çarptı, yok oldu. Terör korkusu nedeniyle son yıllarda hızla yükselen istihbarat teşkilatına olan güven de yerle bir oldu. Tabi tüm bunlar bir görüş.

euronews : Bu saldırının Rus halkı üzerinde etkisi nasıl olacak?

Kolesnikov: Şu anki siyasi ortamda hükümete güven oldukça kritik bir hal alacak. Şimdiye kadar Kırım coşkusu nedeniyle çok üst düzeyde olan güven ve beğeni oranı düşebilir. Tabi bu Putin’in popülaritesini etkilemeyecek. O korunmuş bir vaziyette adeta insan üstü biri yani Rusya’nın sembolü sayılıyor. Ama hükümete olan güven düşecektir. Hükümet kendini koruyabilse de halkı koruyamıyor diye düşüneceklerdir.

Haberrus