Rusya, Türkiye ile ilişkilerin gelişmesine olumlu bakıyor

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Ozerov, askeri ataşelerle gerçekleştirdiği buluşmada Rusya’nın genel olarak ve askeri alanda Rus-Türk ilişkilerinin geleceğine olumlu baktığını ifade etti.

Ozerov, “Askeri alanda Türkiye ile güven tazeleme, gelecekteki ikili işbirliğini güçlendirme adına en önemli konulardan biridir. Bu yüzden özellikle ülkelerimiz genel olarak ve askeri alanda Rus-Türk ilişkilerinin geleceğine olumlu bakıyoruz.” dedi.

Senatör, her ne kadar Türkiye'nin NATO üyesi olsada askeri ve teknik alanlarda tekrar işbirliği görüşmelerine başladıklarının altını çizdi.

Ozerov, Rusya'nın Suriye’deki teröristleri yok etmek adına ve bölgedeki siyasi çözümü sağlamak için Türkiye ile koordineli çalışmasının öneminden bahsetti, bu öncelikle Astana süreci ile ilgili ifadelerini kullandı. “Burada sadece askeri değil aynı zamanda siyasi alanda da ortak bir görüşte buluşuyoruz.” dedi.

Tarık Uçar, Haberrus