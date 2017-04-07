AİHM’de aleyhine en çok dava açılan ülkeler Rusya ve Türkiye

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 2016’da verdiği ihlal kararları sıralamasında Türkiye, Rusya’dan sonra ikinci oldu.

Türkiye Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı 2016 yılı faaliyet raporu, AİHM karnesini ortaya koydu. Rapora göre 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle AİHM önünde Avrupa Konseyi üyesi toplam 47 ülke hakkında 79 bin 750 derdest başvuru bulunuyor.

Rusya, Türkiye, Ukrayna ve Romanya’nın payı yüzde 40

İstatistik verilerine göre 2016 yılında Türkiye, Rusya, Romanya ve Ukrayna hakkında verilen kararların toplamı, tüm kararların yaklaşık yüzde 40’ını oluşturuyor.

Rusya davaların yüzde 17’lik kısmını kapsayarak Türkiye ve Ukraynayı geride bıraktı. Rusya’da kapanmayan davaların sayısı arttı. 33 emsal ve 103 standart karar 5 yıldır çözülemedi.

Ödenilen tazminatta 3. sırada olan Rusya, 2016 yılında 7,38 milyon Avro tazminat ödedi. Bu rakam 2015 yılına göre yaklaşık 1,5 kat daha fazla. Türkiye 20,5 milyon Avro, İtalya ise 15 milyon avro tazminat ödemeye mahkum edildi.

‘Türkiye ve Rusya AİHM’deki en kötü sicile sahip iki ülke’

Hürriyet gazetesinden Sedat Ergin, köşe yazısında Türkiye ve Rusya aleyhine verilen AİHM kararlarını değerlendirdi. Ergin köşesinde şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye, 2011 sonuna kadar her yıl bu ihlal listesinin tartışmasız birincisiydi. İlk kez 2012 toplamında ihlal birinciliği Rusya’ya geçti. AİHM, 2012’de Rusya hakkında içinde en az bir ihlal olan toplam 122 karar verirken, Türkiye için benzer içerikte 117 karar verdi.

Bu yılki sıralamada durum değişmedi. Türkiye ile Rusya yıl boyunca kıyasıya bir ihlal rekabeti içinde oldular ve AİHM’nin mahkûmiyet kararlarında Rusya “kıl payı” farkla birinciliğini korudu. AİHM, 2013 yılında en az bir ihlal içeren toplam 797 karar verdi. Bu kararlardan 119’u Rusya’dan kaynaklandı, 118’i ise Türkiye’den.

Bu bağlamda yapabileceğimiz önemli bir gözlem var. AİHM’de son yıllarda iyice kristalize olan yöneliş, hak ihlallerinde Türkiye ve Rusya’nın AİHM’deki en kötü sicile sahip iki ülke oldukları gerçeğidir. Bu iki ülkeyi yakın bir küme olarak, Romanya, Ukrayna, Macaristan gibi eski Doğu Bloku ülkeleri izliyor.”

Emirhan Cengiz, Haberrus