Çavuşoğlu, Lavrov’dan görüşme talep etti

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alanya’da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Suriye’deki son gelişmeler ile alakalı görüşme talebinde bulunduğu açıkladı.

Çavuşoğlu, “ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüştük, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’la görüşmek için temasa geçtik, bundan sonra birlikte nasıl koordine ederiz, bunu değerlendirmemiz lazım.” ifadelerini kullandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha önce İdlib’te insanlık suçu işlendiği savunarak bunun arkasında durmanın doğru olmayacağını ve Rusya’nın Suriye rejimine sahip çıkmasının son derece yanlış olduğunu belirtmişti.

Çavuşoğlu, "Rusya rejimi destekliyor. Rejimin daveti üzerine gitti bunu anlarız. Ama Astana öncesinde Ruslarla muhalefeti bir araya getirdik. Önce Halep'teki insanları kurtardık. Birçok kısmı İdlib'e gitti. Rusya burada sözünü tuttu. Bu ateşkesi diğer alanlara yayalım dedik. Müzakereler oldu. Rusya muhalif güçlerle görüştü ve anlayış ortaya çıktı. İki tane belge imzalandı. Birisi Astana süreciyle ilgili diğeri ateşkesin diğer bölgelerde yayılması. Rejimin garantörü Rusya, muhalefetin imzaladığı belgelerde Rusya ve Türkiye oldu.” ifadelerini kullanmıştı.

Tarık Uçar, Haberrus