Rusya'dan ABD'nin Suriye saldırısına ilk tepki geldi: Egemen devlete saldırganlık

Kremlin, ABD'nin Suriye'deki bir askeri hava üssünü vurmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, Putin'in saldırıyı 'egemen devlete saldırganlık olarak gördüğünü' belirtti.

Sputnik'in haberine göre Kremlin Sözcü Dmitri Peskov tarafından yapılan açıklamada, "Saldırı ABD-Rusya ilişkilerine ciddi zarar veriyor. Uluslararası hukuk ihlal edildi.(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, ABD'nin üssü vurmasını egemen devlete saldırganlık olarak gördü" ifadeleri kullanıldı.

Peskov sözlerini şöyle sürdürdü: "Putin ayrıca, ABD tarafından Suriye'ye yönelik saldırıların, uluslararası toplumun dikkatini Irak'taki sivil kayıplardan başka yöne çekme girişimi olarak görüyor.

Suriye'nin elindeki tüm kimyasal silahların imha edildiğinin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) tarafından kayıt altına alındığını hatırlatan Peskov, Rusya'nın Suriye'nin kimyasal silaha sahip olduğuna inanmadığını ve ABD'nin bu eyleminin kaçınılmaz olarak terörle mücadele için uluslararası bir koalisyon kurulması yolunda ciddi bir engel teşkil edeceğini söyledi.

Peskov, "Aynı zamanda, Putin'in fikri, teröristlerin durumun sert şekilde provoke etmek için kimyasal silah kullanmasını tanımamaktır" dedi.

Haberrus