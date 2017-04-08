“ABD, Suriye krizinin çözümünde Moskova ve Ankara’nın çabalarını baltalıyor.”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD’nin Suriye’deki füze saldırısını değerlendirdiler. Bakanlar Han Şeyhun beldesinde meydana gelen füze saldırısının tarafsız bir şekilde soruşturulmasının öneminin altını çizdiler.

Lavrov, Çavuşoğlu ile telefonda yaptığı görüşmede “ABD, Suriye krizinin çözümünde Moskova ve Ankara’nın çabalarını baltalıyor.” İfadelerini kullandı.

Lavrov, ABD’nin bu saldırgan tutumunun zaten gergin olan durumu daha da kötüleştireceğini, Rusya ve Türkiye’nin yürütmüş olduğu ortak barış sürecini sekteye uğratacağının öneminin vurguladı.

Emirhan Cengiz, Haberrus