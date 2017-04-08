"Amiral Grigoroviç" savaş gemisi Akdeniz'e geri döndü

Karadeniz Filosu Kaptanı bilgi desteği daire başkanı Viçeslav Truhaçev: “Fregat Karadeniz filosundaki Amiral Grigoroviç savaş gemisi Türk Deniz Kuvvetleri filosunun Novorosisk ziyaretinden sonra Akdeniz’deki kalıcı savaş filosuna katıldı.” dedi.

Amiral Grigoroviç silahlı seyir füzeleri "kalibre NK" ,füze kompleksi "şitil 1", A-190-G 100 mm kalibrelik topçu sistemleri, reaktif bomba yükleme, torpido ve ayrıca helikopter taşıyabilen güverte Ka-27 (ya da Ka-31 gibi özelliklere sahip.

Emirhan Cengiz, Haberrus