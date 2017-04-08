Medvedev: Ambargoları kaldırmayacağız

Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev Avrupa'dan gelen ithal ürünlerdeki kısıtlamaların devam edeceğini ve herhangi bir iptal planının olmadığını ifade etti.

Tarım Bakanlığı’nın yönetim kurulu toplantısında konuşan Medvedev: “Hammadde ve gıda ithalatındaki kısıtlamalar devam edecek. Biz çok rahatız... Batılı partnerlerimiz bu konuda herhangi bir pozisyon değişikliğine gitmiyor. Onları hayal kırıklığına uğratmamalıyız. Bu bizim yararımıza olacak.” ifadelerini kullandı.

Medvedev: ”Rusya bununla birlikte oldukça başarılı bir şekilde Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleriyle ilişkilerini geliştiriyor. Bu bizim için çok büyük bir pazar, onların ürünleri bizim pazarımızda yer bulacak, bizde bu ortak pazarı geliştirmek için çalışacağız.” dedi.

Medvedev: "Biz yurtdışı ve yurt içi piyasasında bizim tarım ürünlerini daha rekabetçi yapmaya çalışacağız." diye vurguladı.

Rusya Ağustos 2014’te Ukrayna krizi yüzünden kendisine yaptırım uygulayan Avrupa ülkelerine karşı ithalat sınırlaması getirmişti.

Emirhan Cengiz, Haberrus