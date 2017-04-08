Rus turistler törenle karşılanacak

Antalya’nın Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na inecek Coral, Anex ve Pobeda tur operatörlerine ait ilk uçaklar törenle karşılanacak.

Rusya’dan bu yıl 3,5 milyon turist beklediklerini dile getiren turizmciler Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na iniş yapacak Coral, Anex ve Pobeda tur operatörlerine ait ilk uçaklar için tören düzenleyecek.

21 Nisan’da Pobeda, 26 Nisan’da Coral ve 28 Nisan’da Anex tur opratörlerinin ilk yolcularına karşılama töreni düzenlenecek.

Geleneksel havacılık seremonisi ‘Su Takı Töreni’ ile başlayacak olan karşılama töreninde, tüm yolculara,pilot ve beraberindeki mürettebata karanfil ve buket verilecek, çilek ikramı yapılacak, içerlerinde rusça tanıtım kataloğu ve Alanya hediyeleri olan çantalar hediye edilecek. Bununla birlikte keman ve flüt dinletisi yapılacak.

Emirhan Cengiz, Haberrus