Rus uzman: Erdoğan yönetimindeki Türkiye güvenilir bir ortak değil

Rusya Şarkiyat Enstitüsü Arap ve İslam Araştırmaları Merkezi çalışanı Boris Dolgov, Rus haber ajansı RIA'ya yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecini değerlendirdi. Rus uzman, Türkiye'nin AB üyeliği için referanduma gidilirse 'AB'ye üye olmayalım' kararı çıkabileceğini, ancak bunun AB için çok önemli olmadığını söyledi. Dolgov ayrıca Türkiye'nin Rusya için güvenilir bir ortak olmasına da 'yanılsama' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB ile müzakerelerin devamı için referandum yapılabileceğini açıklamıştı.

Türkiye ve Hollanda arasında çıkan gerilimin ve bu gibi olayların, herhangi bir referandumda Türk halkının olumsuz karar vermesine sebep olabileceğini söyleyen Dolgov, "Türkiye AB'ye üyelik için sandığı giderse, oradan olumsuz bir karar çıkması ihtimali göz ardı edilemez" dedi.

AB'nin, Türkiye'ye ihtiyacı yok

AB'nin bu durumdaki olası tavrını değerlendiren Dolgov, AB'nin yeteri kadar güce sahip olduğunu belirterek, "İngiltere ve Almanya'nın da daha önce ifade ettiği gibi, 'Türkiye illa AB üyesi olması gereken bir ülke değil'. Türkiye'nin AB üyeliği çalışmalarından vazgeçmesi AB'de çok önemli bir olay olarak görülmez. Temelde de zaten bu o kadar öneme sahip değil." dedi.

Dolgov ayrıca, Türkiye'nin AB müzakerelerinden vazgeçmesinin ardından NATO üyeliği sorusunun da gündeme geleceğini söyledi. Henüz bu meselenin tartışılmadığını, ancak AB-Türkiye arasında yaşanan gerilimin tırmandığı ve Erdoğan'ın NATO üyelik olayını da koz olarak kullanmaya başlayabileceğini söyledi.

"Erdoğan 'laubalice' kendi çıkarları peşinde"

Türkiye'nin AB ile kriz yaşamaya başladıktan sonra belirgin bir şekilde yönünü Rusya'ya çevirdiğini söyleyen Rus uzman, şu hatırlatmada bulundu, "Ancak Erdoğan yönetimindeki Türkiye, sadece kendi çıkarlarının peşinde ve oldukça laubalice bir şekilde"

Türkiye'nin AB ile olduğu gibi Rusya ile de ilişkilerinde birçok alanda sorunlar olduğunu hatırlatan uzman; Suriye sorunu, düşürülen Rus uçağı, karşılıklı ambargolar ve Kırım konusunda iki ülkenin anlaşamadığını ifade etti.

Dolgov, Rusya'nın önceden yaşadığı deneyimlere göre, Türkiye'yi güvenilir bir ortak olarak görmenin 'yeteri kadar problemli' bir durum olduğunu belirtti.

Dolgov bu konudaki sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu da bize gösteriyor ki, güvenilir bir ortakmış gibi Türkiye'ye dayanmak bir yanılsama. Ve bence Rusya tarafı artık pratikte bu soruna yaklaşıyor."

Selim Saygıner, Haberrus