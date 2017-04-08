Rusya, ABD ile güvenlik protokolünü askıya aldı

Rusya, Esed rejimine ait hava üssüne düzenlenen ABD saldırısının ardından bu ülkeyle imzaladığı ve Suriye hava sahasında iki ülkenin uçaklarının arasında kazaları önlemeye yönelik güvenlik protokolünü askıya aldığını duyurdu. Moskova daha sonra da, ABD ile Suriye'de koordinasyon amacıyla oluşturulan iletişim hattını Cumartesi gününden itibaren durduracağını belirtti.

Interfax'ın haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya Savunma Bakanlığı'nın 8 Nisan'dan itibaren ABD ile Rusya arasındaki uçuş güvenliği anlaşmasında öngörülen iletişim hattının çalışmasını sonlandıracağını açıkladı. Konaşenkov, konuyla ilgili notanın ABD'nin askeri ataşesine sunulduğunu belirtti.

ABD ve Rusya, Moskova’nın 30 Eylül’de başlattığı Suriye’deki hava saldırılarının ardından Suriye hava sahasında iki taraf arasında kaza yaşanmaması için uçuş güvenliği konusunda Ekim 2015’te anlaşmaya varmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki evinden gazetecilere yaptığı kısa açıklamasında "Suriye'ye yönelik füze saldırının emrini verdiğini" söylemişti.

Haberrus