Rusya'da yaşayan Türkler sandık başında: 8-9 Nisan'da oy kullanılacak

Rusya'da ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için oy verme süreci başladı.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, bu sabahtan itibaren başkent Moskova ve diğer şehirlerdeki temsilciliklerde kurulan sandıklarda oylarını vermeye başladılar.

Türkiye vatandaşları 8 ve 9 Nisan'da 09.00-21.00 saatleri arasında oylarını kullanabilecek.

Vatandaşlar oy kullanmaya giderken nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Nüfus cüzdanı getirmeleri mümkün olmayanlar, fotoğraflarının ve TC kimlik numaralarının olduğu pasaport ya da evlendirme cüzdanı gibi diğer resmi kimlik kartlarını kullanabilir.

Haberrus