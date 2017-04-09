Boris Johnson Moskova ziyaretini iptal etti, Rusya 'saçma' dedi

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın 10 Nisan'da Moskova'ya yapacağı ziyaretin Suriye'deki gelişmeler nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. Johnson konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda önceliğim ABD ve diğer G7 ülkeleriyle düzenleyeceğimiz toplantıda sahada ateşkesin sağlanması ve politik sürecin işletilmesi yönünde adımlar atmak." şeklinde konuştu.

Johnson'ın kararının ardından Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova bir açıklama yaptı. Zaharova, Johnson'ın kararını 'saçma' bulduklarını söyledi.

Rusya Federasyon Konseyi'nin Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev de, Johnson'ın Moskova ziyaretini iptal etmesini 'diplomasi açısından gülünç, hantal bir manevra denemesidir' olarak yorumladı.

Haberrus