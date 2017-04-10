ABD Dışişleri Bakanı, Suriye'deki kimyasal saldırı için Rusya'yı suçladı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Rusya'nın Suriye'deki "kimyasal saldırıyı" engellemekte yetersiz kaldığını söyledi.

BBC'de yer alan habere göre Tillerson Rusya'nın, Suriye'deki kimyasal silahların imha edilmesini garanti altına aldığını ancak saldırının ardından bunu başaramadığının ortaya çıktığını belirtti.

Suriye'nin muhaliflere kimyasal silahla saldırdığı iddiasının ardından ABD, Suriye'deki Şayrat Hava Üssü'ne 59 adet Tomahawk füzesi ile saldırı düzenlemişti.

Suriye kimyasal silah kullandığı iddialarını yalanlarken Rusya da ABD'nin kimyasal saldırı düzenlendiğine yönelik hiçbir kanıt sunamadığını belirtti.

Suriye, muhaliflerin elindeki bir kimyasal silah üretim tesisini vurduğunu savunuyor.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Rusya'yı eleştirirken bu ülkenin uluslararası topluma verdiği sözleri tutamadığını ifade etti.

Rex Tillerson'un bu hafta Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile buluşması bekleniyor.

Haberrus