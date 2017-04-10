Putin ve Ruhani: ABD'nin saldırgan eylemleri kabul edilemez

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, St. Petersburg metrosunda yaşanan terör olayıyla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla aradı. 14 kişinin hayatını kaybettiği saldırı için başsağlığı dileyen Ruhani, Rusya ile işbirliğinin devam ettirilmesi yönünde istekli olduğunu da dile getirdi.

Putin ve Ruhani görüşmesi ile ilgili Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, "İki lider Suriye’deki durumu ele aldı, ABD’nin uluslararası hukuk kurallarını çiğneyerek egemen devlet Suriye’ye saldırmasının kabul edilemez olduğunu açıkladı. Putin ve Ruhani, Suriye’nin İdlib bölgesinde kimyasal saldırı iddiası ile ilgili objektif ve tarafsız bir soruşturmanın yapılması gerektiğini de ortaya koydu" ifadeleri yer aldı.

Rusya ve İran liderlerinin Suriye’deki çatışmanın siyasi ve diplomatik yollardan çözülmesi ile ilgili sıkı işbirliğinin devam ettirilmesinin önemini vurguladığı belirtilen açıklamada şöyle dendi: "Ruhani’nin 27-28 Mart tarihlerinde gerçekleştirdiği Moskova ziyareti kapsamında varılan anlaşmaları hayata geçirme süreci ele alındı. Taraflar, terörle mücadele alanındaki işbirliğinin kilit noktalarına vurgu yaparak, Ortadoğu bölgesinde istikrarın ve güvenliğin sağlanması amacıyla bu alandaki işbirliğinin ileride daha da derinleştirilmesi için hazır olduklarını kaydetti."

Haberrus