Rus senatör: “Türkiye ABD’nin rotasıyla başarılı olamaz”

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, Türkiye’nin ABD’nin politikasını takip ederek Ortadoğu’da başarılı olamayacağını söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rusya’nın Suriye’de gereken tedbirleri almadığına dair yaptığı açıklamaya cevaben Facebook hesabından yorum yapan Klintseviç şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin ABD’nin politikasını izlemesi halinde Orta Doğu’daki pozisyonunu korumasının zor olduğunu belirtmem gerek. Zaten tarihe baktığımızda birçok kez kanıtlanmıştır. Ateşi maşa ile tutar ve iş paylaşıma geldiğinde her zaman kendi çıkarlarını gözetir.”

Klintseviç, “Çavuşoğlu’nun açıklamalarının Rusya karşıtı olarak kabul edilmemesi gerek. Burada büyük ihtimalle anlaşmazlık yaşandı. Rusya’nın amacı Esad’ı desteklemek değil, Rusya aksine Suriye halkının özgür seçimi için en elverişli koşulların oluşturulmasını savunuyor” diye ekledi.

Haberrus